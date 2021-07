Mercato Roma, Shomurodov è in pole. Oggi summit con gli agenti

Giallorossi più vicini all'acquisto del centravanti uzbeko

La pole del mercato offensivo se la prende Eldor Shomurodov. Nel pomeriggio, infatti, è previsto un contatto a Roma tra gli agenti di Shomurodov e lo staff di Tiago Pinto per provare a trovare un accordo sul contratto. Una volta raggiunto questo il club giallorosso dovrà studiare l’operazione col Genoa, che per il suo gioiello vorrebbe incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Non è da escludere che la Roma possa offrire delle contropartite tecniche per abbassare la quota come Carles Perez o Diawara. L'attaccante uzbeko classe 1995 si è messo in mostra nell’ultima stagione al Grifone con 8 reti di pregevole fattura. Shomurodov ha superato al momento la concorrenza di Azmoun anche perché il Leverkusen è molto vicino all’attaccante dello Zenit. Aggiornamenti nelle prossime ore.