Mercato Roma, Matic vicino al rinnovo fino al 2024

Nemanja Matic continua il suo percorso con la Roma. Il centrocampista serbo se dovesse scendere in campo domenica contro lo Spezia, collezionerebbe la diciannovesima presenza stagionale. In questo caso, scrive tuttomercatoweb.com, scatterebbe il rinnovo di contratto per un’altra annata. Ma al di là della presenza di Matic nella prossima partita, il prolungamento sembra essere una formalità. Il gigante serbo e la Roma andranno avanti insieme fino a giugno 2024. E nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.