Mercato, colpo in difesa per la Roma: Ibanez a un passo

Roger Ibanez è a un passo dalla Roma. Era attesa per oggi la risposta del calciatore dopo la bagarre di mercato con il Bologna e alla fine il difensore dell’Atalanta ha scelto i giallorossi. Arriverà nella Capitale con la formula del prestito a 2 milioni e obbligo di riscatto a 8 nel 2021. Dunque in arrivo un difensore per Fonseca che durante questa sessione di calciomercato potrebbe perdere Juan Jesus, sul brasiliano ci sono Fiorentina e Cagliari. Insiste, invece, il Galatasaray per Cetin.