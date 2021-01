La Roma vuole blindare Villar: al via i colloqui per il rinnovo

È sicuramente la sorpresa più piacevole di questo inizio di stagione. Gonzalo Villar si è preso in fretta la Roma, approfittando anche dell’assenza di Pedro e dell’avanzamento di Pellegrini sulla trequarti che ha liberato un posto in mediana. Una crescita esponenziale e continua, dopo i primi tentennamenti un anno fa al suo arrivo dall’Elche, serie B spagnola. Tutto normale per un ragazzo di 22 anni che ora potrebbe presto guadagnarsi addirittura il rinnovo. Come riporta Nicolò Schira sul proprio profilo ufficiale, per il centrocampista spagnolo la Roma ha aperto i colloqui per il prolungamento dell’accordo – attualmente in scadenza 2024 – fino al 2025.