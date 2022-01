Kamara dice addio al Marsiglia: “La città e i tifosi rimarranno nel mio cuore”

Kamara è al centro delle idee giallorosse per il mercato in entrata. Nel frattempo il ragazzo ha comunicato alla stampa la sua volontà di terminare la sua avventura con il Marsiglia

La Roma è alla caccia di un nuovo centrocampista da regalare a Josè Mourinho. Il primo nome sulla lista è quello di Boubacar Kamara, centrocampista classe '99 del Marsiglia in scadenza di contratto il prossimo giugno. Nel pomeriggio il talento dell'OM ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardante il suo futuro al quotidiano Le Provence, nelle quali è facile intuire un suo addio al club a fine anno: "È una decisione difficile, ma penso sia un bene per il futuro della mia carriera. Un ritorno al Marsiglia un giorno? Non voglio farmi avanti, ma è il mio club del cuore e tutto è possibile con il mio club del cuore. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma abbiamo formato una famiglia. La città e i tifosi rimarranno nel mio cuore“. Kamara ha dunque ufficializzato il suo addio al club, che avverrà o il prossimo giugno o direttamente nella finestra di mercato di gennaio, permettendo così al club di incassare dalla sua eventuale cessione. Le possibilità di vederlo in giallorosso non sono molte visti i tanti club interessati al ragazzo, ma i buoni rapporti tra la società francese e i giallorossi, legati anche dai riscatti diventati obbligatori di Under e Pau Lopez, fanno di certo ben sperare. Il francese in questa stagione è sceso in campo 23 volte, realizzando anche una rete ed è considerato uno dei punti fermi della squadra.