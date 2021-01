Fuzato torna alla Roma, ora è ufficiale: l’annuncio del Gil Vicente

Ora è anche ufficiale: Daniel Fuzato torna alla Roma. Il portiere brasiliano – pur trovando addirittura la convocazione in nazionale maggiore – non ha trovato spazio in prestito al Gil Vicente, dove in questi mesi non è mai sceso in campo. Il classe ’97 si allena a Trigoria già da qualche giorno, ma in questi minuti è arrivata anche l’ufficialità del club portoghese. “Daniel Fuzato torna all’AS Roma dopo un prestito di metà stagione al Gil Vicente FC. Auguriamo a Fuzato buona fortuna per il suo futuro!”, si legge sul profilo Instagram della società che milita in ‘Liga NOS’. Arrivato in giallorosso dal Palmeiras nel 2018, il giovane portiere con tutta probabilità partirà nuovamente in prestito. Sperando che stavolta riesca a trovare minuti e continuità per poi giocarsi le sue carte alla Roma.