Duello per Montiel: la Roma interessata, ma il Lione è in pole

La Roma continua a sondare le piste per il rinforzo sulla fascia destra. Oltre a Bryan Reynolds, che sembra ormai sfumato, e Zeki Celik del Lille, i giallorossi seguono da vicino anche Gonzalo Montiel. Oggi in Argentina hanno rilanciato la possibilità legata all’esterno del River Plate che costerebbe circa 7 milioni di euro. Secondo ‘Sky Sport’, la Roma è tutt’altro che vicina alla chiusura dell’operazione per Montiel: al contrario, attualmente la squadra più avanti nelle trattative è il Lione. L’interesse giallorosso per il classe ’97, che ha compiuto 24 anni il primo di gennaio, è confermato ma i francesi sono in pole. Si attende ora l’eventuale rilancio dei capitolini.