Davide Lippi: “Mayoral scottato dalla Roma, la Fiorentina è una possibilità”

Borja Mayoral è stato messo al margine del progetto della Roma, nonostante l'anno scorso fosse il capocannoniere giallorosso. Davide Lippi, intermediario dello spagnolo, ha parlato a tuttomercatoweb.com del futuro dell'attaccante: “Ad oggi ci sono delle possibilità. Ma è un giocatore della Roma, gioca nella Roma e il mercato non è ancora nel vivo. Anche io ho letto di Borja Mayoral in chiave Fiorentina, vedremo in futuro se succederà. Il mercato apre tra 50 giorni, siamo tutti in giro a lavorare per valutare le possibilità che ci sono”.