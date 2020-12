Dall’Inghilterra, Lingard chiede spazio: possibile ritorno di fiamma della Roma

Da punto di riferimento a giocatore ai margini della rosa. Parabola discendente per Jesse Lingard al Manchester United con il giocatore che, secondo quanto riporta theathletic.uk, potrebbe lasciare i Red Devils per giocare di più e proprio per questo potrebbe tornare di moda proprio la destinazione giallorossa. Già nel corso delle scorse sessioni di mercato il nome dell’inglese era stato accostato alla Roma, soprattutto a causa degli intrecci che legavano le due società, relativamente al ritorno di Smalling e alla trattativa Dalot, andato poi al Milan di Pioli e Ibrahimovic. Lingard non ha ancora esordito in Premier League nel corso di questa stagione e ha collezionato soltanto due presenze in Carabao Cup, troppo poco se vuole puntare alla convocazione per l’Europeo con la nazionale di Southgate.