Dalla Francia: Diawara verso il Galatasaray: accordo vicino

I turchi stanno spingendo per avere il centrocampista in prestito

Tornato oggi dalla Guinea dopo il colpo di Stato che lo aveva costretto a restare due giorni in hotel a Conarky, per Amadou Diawara le voci di mercato non sono ancora cessate. Sembrava infatti sfumata l'ultima ipotesi che lo avrebbe voluto al Galatasaray, tuttavia in queste ore, secondo France Football, questa possibilità è tutt'altro che scartata. I colloqui tra le parti si sono intensificati, l'accordo è vicino e il centrocampista guineano potrebbe essere ceduto in prestito alla squadra turca. Un'operazione che comunque richiederebbe una discreta accelerata vista la chiusura del calciomercato in Turchia prevista per oggi.