Caso Dzeko, la Roma cerca appoggio in Premier: offerto ai due Manchester e al Chelsea

Il caso Dzeko prende sempre di più le sembianze di una bomba a orologeria. La situazione è ogni giorno più complicata a Trigoria e per questo la Roma sta cercando di cederlo prima della chiusura del mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi, tramite l’agente del giocatore Lucci, lo hanno proposto in Premier League e nello specifico ai due Manchester e al Chelsea. Con i Blues è balenata l’idea di uno scambio con Giroud, ma al momento non sembrano esserci margini per chiudere una trattativa di questo calibro.

Ieri Dzeko ha chiesto di tornare ad allenarsi in gruppo, ma Fonseca ha deciso di farlo allenare ancora a parte. Prima di un reintegro pretende le scuse del suo ex capitano.