Il Barcellona vuole Pellegrini: c’è l’offerta. Il rinnovo con la Roma è lontano

Il club blaugrana pronto a portare in Spagna il capitano della Roma. Sul giocatore anche l'Atalanta

Il Barcellona punta forte su Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i catalani avrebbero presentato un'offerta alla Roma dopo aver perso Wijnaldum, che sembra destinato a vestire la maglia del PSG la prossima stagione. Il capitano romanista ha una clausola rescissoria di 30 milioni, che i blaugrana non intendono pagare anche a causa del contratto in scadenza nel 2022. Secondo il giornale iberico la Roma si sarebbe rassegnata a perdere il giocatore e quindi sarebbe disposta ad accettare una cifra più bassa rispetto a quella stabilita dalla clausola rescissoria, pur di non perderlo a parametro zero la prossima estate. In agguato ci sarebbe anche l'Atalanta, che avrebbe un'opzione sul giocatore per prenderlo a 20 milioni di euro.