Calciomercato Roma, nessun rinnovo in vista per Hysaj: può arrivare in giallorosso

Il futuro di Elsid Hysaj potrebbe essere nella Capitale. Secondo quanto appreso da RaiSport, tra il terzino albanese e il Napoli si sarebbero definitivamente interrotti i discorsi per il rinnovo del contratto, in scadenza a fine stagione. Il motivo risiede nelle pretese economiche del calciatore, troppo elevate secondo il club partenopeo. Per il giocatore dunque si aprono le porte di un addio a parametro zero a fine stagione e l’opzione Roma resta tra tutte quella decisamente più attuale, visti i contatti da tempo avviati tra il club giallorosso e il suo procuratore Mario Giuffredi, che cura oltretutto gli interessi anche di Jordan Veretout.