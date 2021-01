Calciomercato Roma, Milik accetta l’offerta del Marsiglia

Arkadiusz Milik accetta l’offerta del Marsiglia. Il giocatore ha detto sì a un ingaggio superiore a quattro milioni di euro: come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, manca però ancora l’accordo fra il club francese e il Napoli. Le due società si sentiranno a breve in una conference call: non è escluso che possa essere effettuata già in serata. Si lavora per la chiusura della trattativa, che potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. La distanza tra le due parti rimane (ballano 4-5 milioni), ma stavolta la volontà dell’attaccante, che dunque si defila in maniera definitiva dalla Roma, potrebbe fare la differenza.