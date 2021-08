Calciomercato Roma, le notizie del 13 agosto: Abraham-day, Iheanacho alternativa

Le trattative LIVE della giornata giallorossa

È il giorno di Tammy Abraham: dentro o fuori per l'attaccante del Chelsea, con Tiago Pinto rimasto a Londra per poter tornare in Italia con l'attaccante per Mourinho. In Inghilterra proverà a chiudere altre trattative in uscita (Olsen e Diawara su tutte) e poi si concentrerà su Florenzi al Milan.