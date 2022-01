Calciomercato Roma, il Chelsea pensa al riscatto di Abraham dopo il caso Lukaku

Abraham nel mirino del Chelsea in caso di addio prematuro di Lukaku

Nelle ultime ore a Londra hanno fatto molto discutere le parole rilasciate da Romelu Lukaku in un'intervista a Sky Sport. Proprio per questo motivo Tuchel ha deciso di non convocarlo per il match di ieri contro il Liverpool alimentando ancora di più gli scenari possibili, soprattutto in chiave mercato. I Blues stanno iniziando a guardarsi intorno nel caso in cui il secondo matrimonio con il belga non vada nuovamente a buon fine. Secondo un articolo del Daily Star, oltre a Lewandowski, Vlahovic e Icardi, sul taccuino del Chelsea ci sarebbe anche Tammy Abraham. I Blues hanno insistito nell'inserire un diritto di recompra da circa 80 milioni di euro nel suo contratto con la Roma e dopo i suoi primi mesi giallorossi, il club londinese starebbe pensando di sostituire Lukaku con lo stesso uomo che Lukaku ha sostituito nella squadra avvalendosi della clausola valida però solo dall'agosto del 2023.