Calciomercato Roma, Giuntoli: “Milik? Tante squadre cercano un attaccante, abbiamo le carte giuste”

Tiene ancora banco la questione Milik in quel di Napoli, anche a ridosso del big match dell’ottava giornata di Serie A contro il Milan. L’attaccante è da mesi ormai fuori rosa e la dirigenza partenopea non sembra voler tornare sui suoi passi. Lo confermano le parole del direttore sportivo Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del posticipo serale: “Il mercato di gennaio sappiamo che sarà molto povero, ma tante squadre hanno bisogno di un attaccante. Siamo convinti di avere le carte giuste in mano e teniamo duro“. Il polacco, ad un passo dal vestire la maglia della Roma nella scorsa sessione di mercato, andrà in scadenza il prossimo giugno e potrà quindi essere acquistato a prezzo di saldo durante la prossima finestra invernale.