Calciomercato Roma, dal Portogallo: i giallorossi puntano Yaremchuk

È Roman Yaremchuk il nuovo oggetto del desiderio della Roma. A rincorrerlo però non è solo la squadra giallorossa: Galatasaray e Sporting Lisbona sono pronte a contendersi il giocatore nato in Ucraina, scrive il quotidiano portoghese A Bola. Punta centrale, o all’occorrenza anche mezza punta, venticinque anni, milita nella squadra belga del Gent. I numeri in questa stagione della sua Jupiler Pro League, il massimo campionato belga: 9 reti e 3 assist in tredici presenze. Valore di mercato attuale circa 11 milioni. La Roma aveva già cercato informazioni su di lui in passato, come Lazio, Tottenham e Leicester.