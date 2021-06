Calciomercato, Pellegrini: nessuna opzione di 20 milioni dell’Atalanta

Rimane quindi valida la clausola rescissoria di 30 milioni per il calciatore in scadenza di contratto nel 2022

Nelle ultime ore Barcellona e Atalanta starebbero puntando forte su Lorenzo Pellegrini. Oggi Mundo Deportivo ha parlato di un'offerta del club blaugrana alla Roma per il suo capitano, aggiungendo inoltre che la Dea avrebbe un'opzione sul giocatore per prenderlo a 20 milioni di euro. Notizia, quest'ultima, non veritiera. Rimane quindi valida la clausola rescissoria di 30 milioni per il calciatore in scadenza di contratto nel 2022. Pellegrini oggi ha salutato la Nazionale dopo la lesione al flessore della coscia destra: non prenderà parte agli Europei. Al suo posto Roberto Mancini ha chiamato Gaetano Castrovilli.