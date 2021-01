Calciomercato, la prossima settimana gli agenti di Milik incontrano Juventus e Inter

La telenovela Milik è pronta ad arricchirsi di una nuova puntata. Il polacco non andrà all’Atletico Madrid, visto che la trattativa è ormai ufficialmente saltata, né al Marsiglia (almeno per il momento). Il Napoli vuole 15 milioni mentre prosegue anche il muro contro muro legale. Per questo lo scenario di una permanenza in tribuna fino a giugno, con la firma a parametro zero, diventa più concreto. Secondo ‘calciomercato.it’, la prossima settimana gli agenti di Milik incontreranno Juventus e Inter, che restano le squadre più interessate al polacco. L’Atletico Madrid potrebbe fare un nuovo tentativo mentre sia Roma che Milan restano alla finestra e in corsa, anche se non si sono fatte avanti con l’entourage del classe ’95. E proprio i giallorossi sono una delle mete più gradite da parte dell’attaccante del Napoli.