Calciomercato Roma, Mazraoui al Barcellona avvicina Dest a Trigoria

Il trasferimento del marocchino in blaugrana potrebbe sbloccare la trattativa che porterebbe lo statunitense a vestire la maglia giallorossa

La Roma è alla ricerca di un terzino destro da regalare a Mourinho. Dopo la bocciatura di Maitland-Niles, che è sceso in campo raramente e senza mai incantare anzi, i giallorossi stanno cercando un nuovo laterale da affiancare a Rick Karsdorp. Uno dei nomi sulla lista di Pinto è Mazraoui, esterno classe '97 dell'Ajax con il contratto in scadenza il prossimo giugno. La concorrenza per il marocchino è alta e secondo molti quotidiani, spagnoli e non, il calciatore sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona. Nonostante la Roma stia vedendo sfumare uno dei suoi obiettivi per il prossimo mercato, potrebbe comunque gioire dal trasferimento del marocchino in Catalogna. Il suo arrivo potrebbe definitivamente sbloccare la trattativa che porta a Sergino Dest, altro terzino destro ex Ajax. Lo statunitense classe 2000 dal ritorno di Dani Alves in blaugrana sta trovando sempre meno spazio e l'arrivo di Mazraoui potrebbe relegarlo definitivamente ad un ruolo da comprimario. La richiesta del Barcellona è di circa 14 milioni di euro, pagabili anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto.