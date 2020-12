Antonucci-Salernitana, l’amore non sboccia: possibile il rientro a Roma del giocatore

Nella Salernitana prima in classifica in Serie B non pare esserci posto per Mirko Antonucci. L’esterno in prestito dalla Roma ha finora totalizzato solo diciotto minuti in campionato e quarantacinque in Coppa Italia, venendo costantemente escluso dall’undici titolare dal mister Fabrizio Castori. Secondo “Calciomercato.com”, non è da escludere la risoluzione del prestito, con il centrocampista che dunque tornerebbe alla Roma nel mese di gennaio, prima di essere ceduto nuovamente. Il classe 1999 non gioca con continuità dalla prima metà del 2019, durante l’esperienza al Pescara. Poi sei mesi in giallorosso con poche presenze e il breve periodo al Vitoria Setubal, concluso con il rientro a Trigoria per motivi disciplinari, dopo la pubblicazione, da parte di Antonucci, di alcuni video sui propri social network.