VIDEO – Kluivert multa in centro, ma col sorriso: “Spero in un gol al derby”

Justin Kluivert e Roma, un rapporto che stenta ancora a decollare. Questa volta, però, il calcio c’entra ben poco. Tra una sessione di shopping in centro e una passeggiata in compagnia dei fratelli, il giovane attaccante della Roma è stato pizzicato dalla Polizia quando, al volante della sua auto, ha deciso di fare retromarcia su via dei Pontefici per evitare di transitare nella parte pedonale di via del Corso. I poliziotti presenti lo hanno subito riconosciuto tanto da chiamarlo per nome, ma la fama non è bastata a risparmiargli la multa. Il sorriso comunque non gli manca: prima di salire in macchina, Kluivert si è fermato con alcuni tifosi della Roma. “Spero di segnare un gol al derby“, parola di Justin. In caso sì che il suo rapporto con Roma e la Roma cambierebbe, nonostante le multe al volante.