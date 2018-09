VIDEO – Il ritorno del Ninja: Nainggolan a Roma con El Shaarawy, Dzeko e De Rossi

Nonostante le vicende di mercato estive, il legame che tiene uniti Radja Nainggolan e la città di Roma resta molto forte. L’attuale centrocampista dell’Inter a Roma ha costruito parte della sua famiglia ed è ormai una seconda casa. Il belga non ha mai nascosto la nostalgia giallorossa e di sicuro è tornato con piacere nella capitale: in giornata, infatti, Nainggolan ha partecipato all’inaugurazione di un negozio di abbigliamento. Con lui anche tre vecchi compagni di avventura come Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko e Daniele De Rossi.