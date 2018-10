Dzeko fa gol anche in cucina. L’attaccante è protagonista in Bosnia di uno spot televisivo in cui pubblicizza il patè “Perfetta”, dell’azienda Ovako. Sorprende che la lingua scelta sia quella d’adozione, l’italiano.

E non è il primo giallorosso che si cimenta in TV: solo qualche settimana fa è diventato virale lo spot che coinvolge Francesco Totti e la Dash.