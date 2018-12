‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Monchi deve capire meglio cosa serve in Italia”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): “Il ritorno di Perotti è il simbolo di questa parziale rinascita. Florenzi sta giocando troppo, ma è nei 3 migliori di questa stagione. Kolarov non sta ripetendo la stagione dello scorso anno, dove era un trascinatore, ma è in ripresa. E’ assurdo, ma adesso Zaniolo è un insostituibile. La Serie A non è più difficile del campionato spagnolo, ma Monchi deve capire meglio cosa serve nel contesto del campionato italiano”.

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo 92,7): “Mai stare tranquilli, è il nemico numero 1. La Roma sta recuperando giocatori, che è la cosa più importante. Schick bene, ma in alcune occasioni si è accontentato. Perotti è fondamentale negli schemi. Si è visto un palleggio rapido e tante soluzioni in verticale, serve velocità di pensiero, entusiasmo e coraggio. Anche ieri la curva è stata fantastica, a volte guardavo loro e non la partita”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma poteva fare 10 gol, ma il Sassuolo tatticamente è stato terribile, boccio totalmente De Zerbi. Col Parma sarà la partita opposta a quella di ieri. Il gol può caricare Schick per il futuro. La Roma se non è al massimo non vince”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha fatto una grande partita, questa è la novità di giornata. Adesso i giallorossi si devono confermare. A Parma non sarà facile, ma non era facile neanche col Sassuolo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri la partita della Roma poteva finire 6 o 7 a 1. La squadra giallorossa, finalmente, ha giocato anche bene. La partita col Parma sarà molto più complicata”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha legittimato la vittoria nel secondo tempo, perché nel primo il Sassuolo ha avuto diverse occasioni. Quello dell’autogol di Schick per me era gol valido. Dov’è che tocca la riga? Il pallone è tutto dentro, ci vuole buonsenso. Dare il rigore alla Roma è semplicemente ridicolo, molto generoso, se lo prendi contro ti incazzi. Dopo le parole di Totti e quelle di Nicchi, la Roma è più rispettata dagli arbitri. I giallorossi non mi sono piaciuti per niente. Zaniolo geniale, mi fa impazzire: secondo me sta nascendo il nuovo Totti”.