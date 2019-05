‘RADIO PENSIERI’, VOCALELLI: “Nessuno più chiede alla Roma di vincere”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ivan Zazzaroni (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Vincere lo scudetto è quasi impossibile, ma almeno con Conte ci provi. Alla Roma c’è molta confusione. In passato sono arrivati giocatori per strutturare una squadra iper-competitiva, ma poi c’è stata la smobilitazione. Senza la squadra forte puoi lo stadio che vuoi, ma non vinci niente. I ricavi li fai partecipando alla Champions andando avanti con una squadra forte. Pronostico per Roma-Parma? Dico 1, segna anche De Rossi”.

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “La Roma riparte sempre dagli allenatori. Zeman l’utopia, Luis Enrique la novità, Garcia ???, Spalletti il sergente di ferro, Di Francesco la bandiera e il campione d’Italia, ora a Gasperini cosa chiediamo? Un po’ il sergente di ferro, un po’ il bel gioco. Ma tutti questi allenatori non sono mai affiancati da grandi giocatori. Oggi i migliori, Manolas e Dzeko, sono in partenza. Il tempo degli slogan e delle promesse è finito. Servono i campioni. Alla Roma nessuno più chiede di vincere”

Antonio Felici (Centro Suono Sport – 101,5): “Qualsiasi nome si sarebbe fatto nel post Conte non sarebbe piaciuto. Figurarsi poi Giampaolo”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma sarebbe drammatico se l’Atalanta non lasciasse andare Gasperini. Poi ci sarebbe un nuovo allenatore da cercare”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nell’agenda di Petrachi, che da lunedì prenderà il comando a Trigoria, tra le priorità ci sta il rinnovo di Zaniolo”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le dimissioni di Petrachi dal Torino ancora non sono ufficiali, ma la separazione non sarà morbida, Belotti alla Roma? Credo di no. Cairo non vuole vendere i big, ma vuole rinforzare la squadra. E Belotti è un punto fermo. Juventus e Tottenham sono interessati a Zaniolo, i prossimi giorni saranno decisivi. Una Roma forte non può fare a meno di Zaniolo”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “C’è un’avversione mondiale contro Pallotta, striscioni in ogni città. Pur dpo aver giocato un campionato da schifo, la Roma ha ancora una minima possibilità di andare in Champions. Io voglio credere che per la Roma ci sarà un momento di rinascita. Clamoroso se Gasperini non arrivasse alla Roma, lui ha fatto sapere che non ci saranno problemi con l’addio all’Atalanta”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve chiudere dignitosamente un campionato molto deludente, salutare come merita De Rossi, e poi voltare pagina e ripartire. Come uomo mercato ci vuole uno che abbia il potere di saper muovere le pedine. Per il nuovo allenatore non sarà facile, perché ci sono diversi big in partenza. Io trovo logica una mini-rivoluzione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se Zaniolo va via dalla Roma non sarà certo perché hanno scippato la madre. Contro il Parma la Roma vincerà facile, ma ormai è tardi per la Champions. La partita clou era domenica scorsa contro il Sassuolo. I tanti punti persi non sono una cosa casuale, la forza della Roma quest’anno evidentemente è questa”.