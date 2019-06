‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Ora è un bel casino, è una ferita che sanguinerà per tanto tempo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Totti ha perso tempo, poteva parlare un anno prima. La gente, però, già sapeva le cose che lui ha detto. Ora bisogna capire cosa vorrà fare il club: c’è molta perplessità, con un mercato duro, un ds che ancora non c’è, e un allenatore nuovo. Sarà una stagione difficile. Ha fatto bene Totti, però, a mettere i puntini sulle i e liberarsi del peso che aveva dentro”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gran bella conferenza stampa, ma adesso tocca al mercato e al campo. Se Fonseca non vince bene le prime cinque partite, sono cavoli amari. Trigoria è scoperta, tutti sanno quello che succede lì dentro. Ora bisogna vincere”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma si è ritrovata attorno a Francesco Totti, ma è da 20 anni che è così. Io voglio fare una voce fuori dal coro: vedere Totti sparare certe bordate non mi è piaciuto. Da dirigente doveva studiare di più. Non ci voleva mica Totti che una società che ha un presidente da una parte del mondo e quello che decide a Londra, la squadra non può funzionare bene. La quotidianità è importante, e alla Roma non c’è. Ora è un bel casino, è una ferita che sanguinerà per tanto tempo. Ho grande amarezza. Più sento le parole e più capisco che la Roma perde un simbolo ma anche uno che poteva diventare un grande direttore tecnico. Era un patrimonio da conservare”.