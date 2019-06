‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Totti dovrebbe essere il presidente”. FOCOLARI: “Nella Roma è messo all’angolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Totti nella Roma dovrebbe fare il presidente, ma con i suoi soldi. Sono sicuro che l’ex capitano ci riesce a mettere gli stessi soldi investiti da Pallotta”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma Totti che ruolo potrebbe fare la Roma? Io se fossi Pallotta non gli affiderei i miei soldi. Seguiremo Fonseca con curiosità e stima, sperando possa ripetere nella Roma quanto fatto in Ucraina”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da quando sono arrivati gli americani Totti è messo all’angolo”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca mi piace molto, ma bisogna capire che squadra gli faranno”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non sarà facile sostituire Dzeko, più forte di lui non è facile trovarlo. Con Icardi va bene, con altri sarebbe ridimensionamento. Non so se penseranno a insistere con Schick”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se devo cambiare Dzeko, io vado su Zapata, Icardi o Higuain. Oppure su un profilo europeo più giovane. C’è bisogno di un centravanti di target alto. La Roma non può permettersi di scommettere ancora dopo quella persa con Schick. Fonseca ha un modo di giocare che ha bisogno di un centravanti di movimento. Zapata andrebbe bene”.

Claudio Moroni (Centro Suono Sport – 101,5): “Fonseca non è un allenatore che conosce e predilige solo una fase. Io ho visto le sue squadre saper attaccare ma anche difendere”.

Salvatore D’Arminio (Centro Suono Sport – 101,5): “Quando ho visto lo Shaktar mi sono sorpreso da come difende, perché soffrivano troppo. Mi preoccupa perché ha i bisogno di difensori centrali molto veloci”.