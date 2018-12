‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Perché Totti non compra la Roma? Operazione fattibile”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “È naturale che De Rossi sia più frequente agli infortuni, si sta avviando verso il finale della sua carriera da giocatore. La Roma sta cercando un centrocampista anche perché non è sicura delle condizioni del suo capitano. Secondo me Monchi non l’ha ancora individuato, Monchi ora è all’estero: è un periodo che viaggia molto, anche una volta a settimana. Mi aspetto un giocatore con un passo diverso a Nzonzi, Cristante e Pastore. La Roma ad oggi non sta cercando un difensore centrale, cosa che non condivido. La Roma ha bisogno di un titolare al fianco di Manolas che possa dare garanzie. Quelle garanzie che non sta dando Fazio”.

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92.7): “Non credo che Dzeko dopo aver rifiutato il Chelsea l’anno scorso, accetterebbe il West Ham. Magari ad averlo sempre disponibile, ma non è vero che non si può scendere in campo senza De Rossi. Nessuno è imprescindibile all’interno di undici elementi, e finché noi continueremo a far sentire i giocatori più importanti della squadra, questi avranno più valore della Roma e sarebbe sempre la parte lesa”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino 104.5): “Perché non Totti padrone della Roma? Pallotta ha preso il club a una cifra bassa, perché l’ex capitano non la compra? Sarebbe una’operazione fattibile, ovviamente però i debiti dovrebbero essere risanati. La Roma mi ha esaltato contro l’Inter soprattutto per le giocate offensive, non certo difensive. Si sbaglia a esaltare i giovani giallorossi come Under, Kluivert e Zaniolo dopo qualche partita fatta bene: così gli facciamo solo del male”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Il Cagliari deve sfruttare il fattore campo se vuole battere la Roma sabato prossimo. Spero che per i giallorossi non sia una partita come Udine, altrimenti mi cadrebbero le bracia”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “A Cagliari per la Roma sarà una partita come l’Udinese. I sardi non hanno Barella e Castro, ma Pavoletti è la principale minaccia. La Roma deve dare una seguito al match contro l’Inter, altrimenti non sarebbe servito a nulla”

Franco Melli (Radio Radio Mattino 104.5): “Preferisco vedere Florenzi alto a destra, piuttosto che in difesa. La Roma deve vincere contro le piccole, deve fare un buon percorso fino alla fine di dicembre, anche perché poi non possiamo considerare una vittoria allo Stadium contro la Juventus”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Jesus e Santon possono giocare alla Spal, al Bologna, di certo non possono giocare a certi livelli nella Roma. La Roma deve risolvere certi problemi in difesa. Con la Roma non si possono fare le tabelle: nei pronostici contro il Cagliari la mettiamo vincente, ma non è costante”.