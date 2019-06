‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Lazio avanti alla Roma nella corsa al quarto posto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella corsa al quarto posto la Lazio partirà avvantaggiata rispetto a Roma e Milan grazie al suo nucleo centrale rimasto intatto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Gasperini prendevi il tecnico ideale per la Roma. Io Fonseca non lo conosco bene, non posso giudicarlo. Forse lo hanno scelto per il suo gioco che andrebbe bene per i tanti esterni che ha la Roma. C’è comunque bisogno di un allenatore per cominciare a dare indicazioni sul mercato. L’ultima campagna acquisti è costata tanto e non ti ha portato da nessuna parte ”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha un’incertezza incredibile, io ancora non sono riuscito a capire che tipo di gioco vogliono fare. Un caso simile al Milan, ma i rossoneri preferiscono un italiano e quindi una certezza. La gestione tecnica deve essere sicura, non si può andare al buio. Un allenatore che deve avere bisogno di adattamento rischia di prolungare i tempi. Fonseca è bravo a livello europeo, ma in Italia qualche problema potrebbe averlo. Avrebbe bisogno di molto tempo per studiare il nostro calcio. Lo dicono i numeri nel passato. Con De Zerbi ci sarebbero più certezze tecniche”.