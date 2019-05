‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Baldini dovrebbe chiedere scusa per ciò che è successo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Piuttosto che prendermela con Bonini e Mensurati, fossi un tifoso della Roma cercherei di capire se è vero. Di Francesco era scontento della rosa, diceva che era squilibrata e che non gli piaceva. Quella tra Totti e Baldini non è convivenza, il loro rapporto sta a zero. Non so quanto si possa andare avanti con questo equivoco. Pallotta e Baldini non si vedono, almeno si faccia vedere Petrachi”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “Se fosse vera la storia del De Rossi congiurato, mi chiedo perché gli abbiano offerto il ruolo di vice ceo. Baldini dovrebbe chiedere scusa per ciò che è successo. Bisogna conosce la storia della Roma, i migliori sono sempre stati romani e romanisti”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Questa società ha commesso una serie di autogol. Sono convinto che De Rossi abbia sempre pensato al bene della Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Di Francesco voleva far fuori 3-4 giocatori, ma è stato costretto a non farlo. Questo è vero ma succede in tutte le squadre. I tifosi si legano alle bandiere perché non viene proposto niente di meglio. La tifoseria è smarrita”.