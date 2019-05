‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ranieri ha rigenerato la Roma, ha possibilità di restare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La data del 12 maggio come termine stabilito dalla Roma per la risposta di Conte, a me non risulta. I contatti con l’Inter esistono, ma i giallorossi resistono”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Conte ha incontrato la Roma, ma questo non vuol dire che verrà di sicuro a Trigoria”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la risposta di Conte non ci può essere una data definita, perché è ancora tutto in piedi. La Juve ha contattato Guardiola, ha in mente Conte e potrebbe confermare Allegri”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Conte sta lavorando su almeno tre o quattro tavoli e aspetta di capire bene cosa succede in un paio di città all’estero, ha l’opzione Inter e poi quella Roma. Domenica i giallorossi troveranno un Genoa in crisi, con duemila problemi, e non ha il pubblica dalla sua parte ma le vittorie della Roma non sono mai scontate. Bisognerà vedere anche cosa farà l’Empoli prima. Speriamo di prendere tre punti a Marassi, perché con la Juve sarà difficile. va detto che Ranieri ha rigenerato la Roma, ora la squadra ha un’identità e per questo ha grandi possibilità di restare. Gasperini le vince tutte? Se sarà così…chapeau”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Marassi la Roma vince. Il Genoa sta alla frutta e le basteranno due punti nelle prossime quattro partite per salvarsi. Domenica non ha scampo, i tre punti se li prende la Roma”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io non credo che Conte torni alla Juve, si sono lasciati male, così come non credo alla sua voglia di venire alla Roma. Siete sicuri che Baldini lavori per la Roma? Forse anche per lo United… Per convincere Conte la Roma dovrebbe comprare tre o quattro giocatori forti. Voglio evidenziare anche che ieri Comune e Regione Lazio si sono costituiti parte civile nei confronti di alcuni personaggi sotto inchiesta per il progetto stadio…”.