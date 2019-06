‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Per me Mihajlovic va bene”, ORSI: “Serve una dittatura tecnica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Giampaolo alla Roma? Io spero ancora in un colpo di teatro, a sorpresa, da parte dei dirigenti per portare un allenatore che riporti entusiasmo ai tifosi. Bisogna rilanciare una situazione che sta andando molto male. La Roma ha avuto troppi no per la panchina, e adesso è costretta a terze scelte. Serve un allenatore con una forte personalità. A me dicono che Mihajlovic allenerà una delle due squadre romane. Sinisa ha iniziato ala Roma, ho contribuito anche io a farlo venire. E’ un uomo vero, io non avrei nessuna prerogativa, sono convinto che in poco tempo convincerebbe tutti”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la panchina della Roma io vedrei bene. Serve una dittature tecnica. Mihajlovic va bene, ma creerebbe forti problemi ambientali. A me non piace nè lui, nè De Zerbi nè Fonseca. Alla Roma è andata male quando hanno scelto tecnici italiani. Con Luis Enrique avevano fatto una grande scelta, ma non gli hanno dato fiducia”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per le panchine dico che Giampaolo non è resterà fuori. Può essere Inzaghi al Milan, Gattuso alla Lazio e Giampaolo alla Roma. Nel Roma-gate ne esce male il club, in generale, una società che al momento non ha direttore sportivo, non ha allenatore, non ha il centravanti. Ma stiamo scherzando? La condivisione di idee sul prossimo allenatore va bene, ma poi deve scegliere solo uno. E alla Roma chi lo fa?”.