‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Per il tecnico decide Baldini”, PRUZZO: “Io insisterei per Gasperini”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la panchina della Roma, secondo me, prima o poi salterà fuori un ‘Paulo Sousa’, un nome nuovo che ancora non è uscito. Non un grandissimo, ma uno bravo. Io sceglierei un italiano e farei di tutto per portare Gasperini. Come straniero andrebbe solo Mourinho, ma poi gli devi fare una rosa all’altezza. Domani la Roma deve fare una grande partita e deve fare di tutto per battere la Juve”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma, per come gestisce Pallotta il club e per i programmi, si merita i no degli allenatori. Ogni anno vengono venduti un paio dei migliori, così non costruisci mai una squadra competitiva. Ecco perché i top allenatori non vogliono venire. Alla Roma serve un allenatore di esperienza, non un giovane, perché la piazza è difficile e la Roma è una società anomala, gestita in maniera diversa dalle altre. Bisogna vedere chi vuole Baldini. Roma-Juve? Occhio a Cristiano Ronaldo, lui vuole vincere la classifica dei cannonieri”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono curioso di vedere chi prenderà la Roma come allenatore, perché hanno già ricevuto un paio di no e questo per una società come quella giallorossa non è bello”.