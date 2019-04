‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Inter favorita”. MELLI: “Roma fuori dalla Champions se perde”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “A Boston non è successo nulla. Tutto è rimasto com’era. Inter-Roma è la partita più importante di questa giornata. Se il Milan perdesse a Parma, la partita non sarebbe però più così decisiva per entrambe”.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Con una sconfitta della Roma contro l’Inter, ci sarebbe quasi la certezza che il calcio romano resterà fuori dalla Champions. Mi aspetto i giallorossi molto “abbottonati” a San Siro. Dico pareggio”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma non ha un’alternativa a De Rossi, dovranno giocare in maniera diversa”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Secondo me Zaniolo può essere abbassato in mediana, con Pellegrini che può fare il trequartista. D’Ambrosio è l’anello debole dell’Inter, El Shaarawy può metterlo in difficoltà. Spalletti si è riappropriato della situazione, i nerazzurri sono favoriti”.