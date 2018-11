‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ho saputo che la Roma sta pensando a De Zerbi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “A me la Roma non ha dato mai la sensazione che poteva vincere. Poi, vedendo prima Falcao, Totti, Conti, Pruzzo e Giannini e poi vedere tutti questi ragazzini, alla gente romanista gli viene da dire ‘Guarda come ci siamo ridotti!’. Zaniolo benissimo, tra gli altri ci sono alcuni che sembra che ti fanno un favore a giocare. Sento in giro una gran voglia di far fuori Di Francesco”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è stata una partita di gran ritmo. La Roma ha sprecato troppo, quello di Under è clamoroso, e al primo scossone andata sotto. Il gol subito per l’errore di Fazio è stato determinante perché poi il Real ha giocatori che se vogliono te la incartano. La Roma può perdere una partita così, sono le altre sconfitte in campionato che ti lasciano deluso. Con almeno quattro punti in più conquistati contro le piccole, la Roma galleggerebbe in una posizione buona in classifica. Ho saputo che la Roma stia pensando a De Zerbi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Schick è inquietante per i movimenti che non fa e per il poco apporto che da alla squadra. Io credevo che ”

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per restare nella sua Roma, Totti ha accettato di fare l’invitato quotidiano a Trigoria, senza un ruolo ben definito. Ieri la Roma ha giocato contro uno dei più disarmanti Real Madrid della storia. Discreto primo tempo dei giallorossi, poi gli errori sono stati fatali. Mi ha meravigliato il fatto che la squadra si sia squagliata subito dopo il gol di Bale, e non mi è sembrata una grande cosa. Come se fossero certi che non avrebbero potuto recuperare. Bene Zaniolo, gli alri devono capire qualcosa di più e spero che Di Francesco ci riesca a farlo. Schick? La Juve lo aveva preso come esterno a destra, Di Francesco dovrebbe provarlo lì”