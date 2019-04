‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Non so cosa la Roma possa offrire a Conte”. MELLI: “Va alla Juve”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma davo zero possibilità di prendere Conte, ma è vero che i giallorossi l’hanno incontrato. Non so però cosa gli possano offrire”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da quello che mi hanno detto Conte tornerà alla Juventus. Sarebbe clamoroso”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono innamorato calcisticamente di Antonio Conte. Lui, per tre anni, garantisce un comportamento serio dei giocatori, una cosa che io denuncio da tempo. Lui li va a prendere uno a uno a casa”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Conte? Le squadre le fanno i calciatori, non gli allenatori. Guardiola forse è l’eccezione. Io, per la Roma, prenderei Gasperini, uno che lavora sulla squadra e l’allena in una certa maniera”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono un po’ scettico che Conte possa accettare la Roma, con tutto il rispetto. Sarebbe un passo indietro per la sua carriera. Poi se dopo Juve, Chelsea e Nazionale vuole ricominciare daccapo, allora è una sfida. Petrachi? Uno che ha fatto bene a Torino ma qui non avrà il comando pieno”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Conte alla Roma è un’ipotesi che mi scalda, perché mi ricordo come lavora lui sulle squadre. Petrachi alla Roma? L’importante è chi sarà poi a decidere sul mercato. Nella Roma uno sta a Boston, un altro a Londra e un altro a Trigoria: la conference-call sembra una riunione di condominio…Vorrei capire se è Conte che porta Petrachi o il contrario”.