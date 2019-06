‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Da sostituire quattro senatori” DI GIOVAMBATTISTA: “Spero che non facciano cassa con Zaniolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve stare attenta a non stare un altro anno fuori dalla Champions, perché altrimenti sarà complicato. Fonseca è un bravo allenatore, ma vediamo come se la caverà. Mi dicono che abbia chiesto due giocatori: Ismaily e un altro. Nella Roma conta tantissimo Franco Baldini. A Trigoria c’è una parte sterminata di collaboratori: dei soldi che entrano il 50% va alla parte tecnica, 50% ad altro. Gli osservatori, per esempio, sono tantissimi e pagati anche bene. La Roma deve investire per tornare subito in Champions. Spero che non facciano cassa con Zaniolo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ complicato fare mercato per la Roma viste le necessità di vendere prima di comprare. Spero che presto Petrachi prenderà in mano la situazione e ci faccia capire. Occorrono giocatori forti ma ora è difficile scovare quelli bravi che non costano tanto. Credo che la Roma avrà ancora una squadra buona per andare in Champions, ma la lotta al quarto posto sarà difficile. C’è da sostituire bene quattro senatori, e non è facile”