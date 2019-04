‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Cedere Manolas non sarebbe la fine del mondo”, ORSI: “Conte va all’Inter”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma perdere uno come Edin Dzeko sarebbe un disastro”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Juventus gioca con Inter, Roma, Torino e Atalanta e per me non ne perde neanche una”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Chi sarà il prossimo allenatore della Roma? Non ne ho idea. Si parla di Conte e di Sarri, ma poi magari esce fuori il mister x, il ‘Luis Enrique’ di turno. Io non mi meraviglierei. Poi sarà determinante la posizione di classifica finale. Parte Manolas? E va bene, non sarebbe mica la fine del mondo, ne prendi un altro. Anche se va via Dzeko e magari prendi Higuain. Roma-Cagliari? Sarà una partita come contro la Sampdoria, Ranieri non guarda al bel gioco, ma pensa solo ai tre punti. Dipenderà molto da quello che farà l’Atalanta nelle prossime gare…”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma di Ranieri si allena solo un’ora? Bisogna vedere in che modo. Se fatto con la giusta intensità può andar bene. Ormai, poi, a questo punto della stagione, sul fisico puoi far poco. Antonio Conte secondo me va all’Inter”.