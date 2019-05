‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Tre punti che serviranno poco alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha contattato Gasperini, così come hanno fatto altri club, ma lui ha respinto per ora tutti perché prima vuole raggiungere i suoi obiettivi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Juve in queste ultime partite prova a fare la gara e a volte non ci riesce. Ora la Roma deve solo sperare in un passo falso dell’Atalanta”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tre punti che serviranno poso alla Roma. Ieri la prova definitiva che Mirante è più forte di Olsen. Se avesse giocato prima…”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Juve nel primo tempo ha giocato, nella ripresa si è ‘scansata’, non mi è piaciuto l’atteggiamento, una prova non da Juve. Secondo me è stata una delle ultime partite di Allegri sula panchina bianconera”.