‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Sono otto anni che hanno deciso che per Totti non c’è posto in questa Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lette le prime dichiarazioni di Fonseca mi sembrano le stesse di Di Francesco. Venire dall’estero potrebbe essere un vantaggio, visto che non conosce nessuno. E’ una ripartenza, un anno zero all’interno del meccanismo della Roma americana. Senza Champions, si inizia subito e con tanti big in partenza”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca? Staremo a vedere, sono curioso di capire come la Roma si muove sul mercato, altrimenti sarebbe la stessa squadra dell’anno scorso e senza Dzeko. Pronti via è difficile ipotizzare una squadra superiore. Fonseca è un tecnico preparato, che ha fatto bene e può ripetersi in Italia”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bisognerà vedere Fonseca quando comincerà a capire l’ambiente come reagirà. Lui è pragmatico e spero che non si faccia travolgere dalle aspettative. Mi dispiacerebbe tanto se la Roma dovesse vendere El Shaarawy, uno adattissimo al modulo di Fonseca. La squadra che trova il portoghese è di qualità. Serve il portiere e un regista al posto di De Rossi. Totti? Da quando sono arrivati gli americani hanno deciso che per lui non c’è posto. Non ci sono riusciti perché Francesco è un fuoriclasse e un’istituzione”.