‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Se Totti lascia, Pallotta festeggia”. SABATINI: “Farebbe bene a mandare tutti al diavolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se Giampaolo vuole Schick al Milan, io chiederei ai rossoneri Biglia, uno che potrebbe essere adatto al gioco di Fonseca. La Roma deve ripartire da gente con personalità, e l’argentino ce l’ha. Totti? Adesso tocca a lui battere un colpo. Anche quest’anno spesso ci ha messo la faccia o è stato mandato avanti nei momenti più delicati. Baldini, l’uomo forte della Roma, cosa ha vinto? Bravo nel look, ma poco pratico. A Roma ha portato grandi giocatori, ma spendendo troppo e male. I dirigenti che lavorano con Pallotta certificano solo insuccessi”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cutrone delle cose buone ha fatto, segnando gol importanti, mentre Schick sono due anni che fa ridere. Io, se fossi la Roma, lo scambio lo farei. Sono otto anni che questa proprietà ce l’ha con Totti, gli hanno sempre fatto la guerra. Forse non è ancora pronto come dirigente, ma ci sono tante cose che Totti potrebbe fare meglio di altri, ma non gliele fanno fare. Quando Pallotta dice che hanno invitato Totti a Londra, è una vera presa in giro”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fare il direttore sportivo non è una passeggiata di salute, serve lavorare nell’ombra molto e fare esperienza. Totti, forse, non è ancora pronto a fare il dirigente. Il Milan di Giampaolo vuole Schick? Io gli chiederei Cutrone”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma le cose sono chiare: non vogliono Totti di messo, per loro è ingombrante. Le parole di Pallotta? Secondo me Totti decide di andar via, il presidente fa festa con pizzette e tramezzini. Scambio Schick-Cutrone? Roba di secondo piano, alla Roma serve un attaccante diverso”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mettetevi nei panni di Totti, lui tratta con Mihajlovic e gli altri intanto stanno prendendo Fonseca. Fa bene a mandare tutti al diavolo. Perché lui deve andare a Londra e non Baldini venire a Roma? I centri di potere non possono essere lontani, chi comanda deve stare sul posto. E Baldini lo sa benissimo. Ci può stare che Totti ancora non sia bravo a fare il dirigente, ci vuole tempo. Però c’è bisogno di maggior chiarezza”.