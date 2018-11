‘RADIO PENSIERI’, DOTTO: “Roma, reagire solo con l’acqua alla gola è da mediocri”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Giancarlo Dotto (Teleradiostereo – 92,7): “Di Francesco ha dato conferme importanti per la partita di domani. Saranno fuori 3 su 4 leader, ma la notizia più interessante è Schick dal primo minuto. Ci aspettiamo continuità adesso. Il tecnico giallorosso non deve avere rimpianti sul centravanti ceco, le possibilità gli sono state date. Perdere a Udine sarebbe una sciagura totale e anche il pareggio lascerebbe la Roma in una sorta di palude che non aiuterebbe nessuno. Questa squadra deve smettere di reagire solo quando ha l’acqua alla gola perché è da mediocri.”

Max Leggeri (Centro Suono Sport – 101,5): “Io non so se Di Francesco mente sapendo di mentire quando dice che quella di Udine è la più importante delle tre prossime partite, ma la partita più importante di questa settimana è Roma-Real Madrid. Non basta più superare il turno ma bisogna arrivare primi, perché ti regalerebbe un’emozione che questo campionato ormai non ti può garantire. Infatti Dzeko, oggi il più importante attaccante della Roma, è preservato per martedì sera. Roma-Udinese è importante per il quarto posto, un obiettivo mortificante per la tifoseria”.

Francesco Oddo Casano (Centro Suono Sport – 101,5): “La partita di Udine è fondamentale per la classifica, perché contemporaneamente c’è Lazio-Milan e dopo sei giorni Roma-Inter. Tre punti contro l’Udinese sarebbero importanti per questo mini-torneo a quattro per il terzo e quarto posto. Quella contro il Real Madrid ha un’importanza emotiva per l’ambiente ma soprattutto per la squadra. Una vittoria martedì potrebbe aumentare l’autostima del gruppo. Se la Roma non si qualifica per la prossima Champions League diventerà la quinta o sesta forza del campionato, perché il Napoli si rafforzerà con Cavani e le milanesi faranno grandi acquisti”.

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Udinese-Roma la partita di maggior pericolo rispetto alle altre squadre davanti in classifica. Vero che i bianconeri hanno perso tante volte, ma Nicola è molto bravo. Schick non l’avrei fatto giocare”.

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “La Champions è un bellissimo sogno e una bellissima avventura, ma la priorità dev’essere recuperare in campionato. Importantissimo con l’Udinese, anche perché ti fa arrivare nel migliore dei modi al Real. Dico una cosa forte: se Dzeko avesse avuto bisogno di riposo, lo avrei lasciato fuori proprio col Real e l’avrei fatto giocare con Udinese e Inter”.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Voglio vedere la Roma, non è facilissimo andare a vincere a Udine. Giocherà Schick, è l’ennesima risposta che deve dare e che noi siamo aspettando”.

Stefano Agresti (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “La Roma deve dare continuità ad un giocatore costato 40 milioni, deve recuperarlo. Dzeko è stato spesso irritante, Di Francesco fa bene”.

Ivan Zazzaroni (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “La Roma ha il turno un po’ più complesso, l’Udinese ha buoni giocatori. Domani mancheranno i giocatori più importanti a livello psicologico come De Rossi e Manolas, anche Schick così viene messo in una situazione particolare. La Roma ha più bisogno di punti che di Schick in questo momento. Dzeko si sta ‘Pruzzizzando’, si sveglia quando c’è la Champions”.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): “Di Francesco vuole sfruttare la vena di Schick con l’Udinese e preservare Dzeko per le sfide con Real e Inter. La Roma deve affrontare i friulani ricordando tutti i passi falsi di questo campionato. C’è la possibilità di avvicinarsi al terzo posto, ma non si può prescindere dai 3 punti a Udine. A gennaio arriveranno delle offerte per i giocatori della Roma, dobbiamo prepararci. Rabiot mi sembra un’operazione difficile per i giallorossi”

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92,7): “Spero che a Udine si vinca attraverso il gioco. Dzeko dice che non importa perdere le altre partite se si vince il derby. Questo non è un messaggio corretto. Lui è un giocatore straordinario, che fa la differenza. Gli chiedo di aiutarci a vincere. Credo che a gennaio la Roma prenderà un centrocampista. Spero possa essere Rabiot”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Schick deve giocare, ma non come prima punta. Il ragazzo c’è, ma in nazionale si esprime meglio. Si vede che l’ambiente romanista gli crea delle tossine, dei veleni singolari. Sarebbe opportuno avere come attaccanti altri giocatori che la Roma già ha”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Che Dzeko riposi in vista del Real Madrid ci può stare, così come va bene far giocare Schick ma non al posto del bosniaco perché non è un centravanti alla Higuain e alla Icardi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Schick deve avere l’opportunità di giocare con più frequenza perché la Roma ha investito molto su di lui, e deve vedere cosa ha comprato. Ci devono credere e puntare, tanto è che a gennaio scorso avevano venduto Dzeko. Io Schick lo vedo come prima punta”.