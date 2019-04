‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Roma favorita per il quarto posto se fa risultato a Milano”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ubaldo Righetti (Tele Radio Stereo 92,7): “Credo che se Ranieri è stato scelto qualche cosa hanno visto in lui aldilà della stagione in corso. Io prendo Claudio anche nel confronto con Sarri. Lui con la sua tranquillità, la capacità di gestire e la saggezza potrebbe guidare la Roma anche in futuro“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104.5): “A Milano la Roma può e deve far risultato. Non è un’impresa impossibile, perché l’Inter è già in Champions e quest’anno ha steccato diverse volte. Se la Roma non perde a San Siro è nettamente favorita per la corsa al quarto posto”.

Claudio Moroni (Centro Suono Sport – 101.5): “Roma: del doman non v’è certezza. Non sappiamo se cambierà il Presidente, non sappiamo se resterà Ranieri o chi verrà al suo posto; chi si occuperà del mercato; quali calciatori arriveranno e quali partiranno. Una certezza l’abbiamo: bisogna uscire indenni da San Siro. Infatti, può bastare anche un punto per coltivare speranze da 4° posto, alla luce di un calendario più abbordabile. Per il resto ci vuole pazienza”.