‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Ranieri non ha aggiustato niente”, PRUZZO: “Non sono d’accordo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io non pensavo che il Genoa potesse dare tutte quelle difficoltà alla Roma, ha reagito e se Sanabria segnava i rossoblù non avrebbero rubato niente. Dire che Ranieri ha sbagliato e che non ha apportato niente non mi sembra giusto. A conti fati, se dovesse finire così, è una stagione deludente. Ci sono tante analogie tra quella di ieri e le partite precedenti. Sul gol di Romero colpa dei giocatori della Roma intorno, ma pure il portiere…”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se l’Atalanta va in Champions, molti direttori generali e ds degli altri club dovrebbero dare le dimissioni, o essere mandati a casa”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il risultato più pesante di ieri è il pareggio della Roma a Marassi. Ranieri non ha aggiustato niente, pensasse a vincere le partite invece di avere dubbi sulle prestazioni degli altri. squadra inguardabile che merita i punti che ha. Senza gioco e quasi mai incisiva. Mi pare improbabile che questa Roma faccia nove punti nelle prossime tre. Se nel finale di una partita come quella di ieri viene meno la concentrazione dell’obiettivo, è giusto che in Champions non ci vai”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri ha rischiato anche di perdere, perché in genere nei rigori il pallone finisce dentro. Le è andata bene. Squadra molle, i giocatori sembrano impiegati ministeriali che fanno solo il minimo. In Champions vanno Juve,Napoli, Inter e Atalanta”.