‘RADIO PENSIERI, ORSI: “Non sono sicuro che Gasperini farà bene anche a Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con El Shaarawy la società non sta trovando l’accordo per il rinnovo, l’entourage del giocatore vuole monetizzare la buona stagione fatta quest’anno e si aspetta un congruo aumento dell’ingaggio. La trattativa si è arenata anche perché Massara, in uscita, non se la sente di prendere decisioni e quindi occorre aspettare l’arrivo di Petrachi. La priorità di mercato della Roma sono un ottimo portiere e un grande centravanti, da Belotti in su. L’interesse del Qatar sulla Roma continua, va avanti già da tempo ed concreto. Bisognerà vedere cosa farà Pallotta, concentratissimo sugli atti finali dello stadio”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi sembra di capire che la Roma vorrà ripartire da zero, ci sarà un grande cambiamento. Bisogna essere pronto a saper rimpiazzare i giocatori che perdi, che sono di grande riferimento. I nuovi devono saper stare in campo ed avere personalità per giocare in una piazza come Roma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma serve un portiere, forse a Perin doveva pensarci l’anno scorso. Io punterei ancora su Mirante, io mi fido di lui. Meglio spendere soldi su altri ruoli. Alla Roma è un po’ nebulosa la situazione: chi prende le decisioni? Voi avete la sicurezza che Gasperini farà bene? Voglio proprio vederlo in una grande piazza… “.