‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Le parole di Ranieri sono state brutte”, SABATINI: “Ha detto la verità”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ranieri avrebbe fatto meglio a tacere. Ci fu il condizionamento da parte dei tifosi nove anni fa, ma i giocatori non fecero illecito in campo. E’ inutile che Ranieri prova a fare la mammoletta. O hai delle prove oppure non ti devi permettere di dire certe cose. Ranieri sta cercando frasi ad effetto per prendere il consenso dei tifosi della Roma anche in vista della prossima stagione”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le parole di Ranieri? Sono cose di campo che potrebbero succedere. Bisognerebbe chiedere ai giocatori della Lazio di nove anni fa per sapere cosa realmente è successo. Io non ci penso a queste cose, a me non è mai capitato alcun condizionamento. Lazio-Atalanta sarà una partita da tripla, aperta a qualsiasi sorpresa. L’Atalanta ci crede nel posto Champions, ma la Lazio vista al Meazza è davvero forte e può battere chiunque”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le parole di Ranieri sono state brutte, mi dispiace che si sia subito calato di nuovo nel calcio italiano dopo la sua esperienza in un altro mondo come l’Inghilterra. Si sta parlando di aria fritta. Lui è caduto su una buccia di banana. Sono gli alibi di chi non vince. Sbagliata anche la domanda del giornalista, pensassero a Genoa-Roma e basta. Ci sono giornalisti faziosi in maniera incredibile e invece bisognerebbe spogliarsi dal tifo. Lazio-Atalanta e Genoa-Roma saranno due partite difficili”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono curioso di come si comporterà la Lazio contro l’Atalanta, ma non andrà come nove anni fa. Io me la ricordo bene quella partita: i giocatori della Lazio avevano paura di fare uno sgarbo ai loro tifosi. E’ una cosa grave ed inquietante ma successe quello nove anni fa in quella partita. Scandalizzarsi per le frasi di Ranieri è sbagliato, Forse lui poteva rispondere in maniera diversa, però ha detto la verità”