‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La Roma deve pensare a fare la squadra, non al ruolo di Totti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sul ruolo di Totti, visto che se ne parla da tanto tempo, ma non succede mai niente, credo che ance lui possa fare delle valutazioni a breve”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cairo è più arrabbiato per il viaggio a Madrid di Petrachi che per la non sentenza Uefa del Milan. La Roma deve pensare a fare la squadra, non al ruolo di Totti. Vuol dire che non ha lo spessore e stanno ritenendo che non sia in grado o non gli fa di farlo. L’urgenza adesso è risolvere i problemi: allenatore e ds, perché hanno individuato due che sono sotto contratto”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella della Roma per Petrachi è stata una mossa ingenua, fa bene Cairo ad arrabbiarsi”.