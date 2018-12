‘RADIO PENSIERI’, GALOPEIRA: “Se arriva un rigore dubbio col Cagliari, Kolarov lo calci in mare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92,7): “Non vorrei che il Cagliari pagasse quanto successo con l’Inter: se dovesse arrivare un rigore dubbio, chiedo a Kolarov di calciarlo in mare, per dire ‘noi siamo onesti’. Spero che Zaniolo venga tutelato da tutta la roba che ha intorno: ha 19 anni, sapete quante crisi di rigetto avrà? A Cagliari se non ha due attributi così, già potrebbe avere delle difficoltà”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo e Pellegrini possono coesistere anche nel 4-2-3-1 nel tridente alle spalle di Dzeko”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è difficile far giocare insieme Pellegrini e Zaniolo: nel 4-3-3 possono giocare insieme, ma anche nel 4-2-3-1 possono giocare entrambi con un terzo giocatore alle spalle di Dzeko. Zaniolo è in esplosione, non si può rimettere in naftalina”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pellegrini e Zaniolo sono i due migliori della Roma in questo momento: 4-3-3 tutta la vita, con De Rossi centrale e loro due mezzali e fai il modulo che piace all’allenatore”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve pensare che la gara con l’Inter deve essere l’inizio, ma non deve solo bearsi per la prestazione, deve cominciare a vincere. I giallorossi hanno trovato un grande giocatore: Zaniolo. Non deve più uscire, Di Francesco deve trovargli sempre un posto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Rocchi in Roma-Inter non mi è piaciuto per niente, ha commesso due o tre errori. La Roma se riparte dalla partita di domenica sera è sulla buona strada per recuperare in classifica verso il quarto posto. Di Francesco, per far giocare Zaniolo, deve cercare di modificare il centrocampo, senza fare forzature però. Il 4-2-3-1 è quello che si adatta meglio all’ex Inter, il ritorno al 4-3-3 con lui e Pellegrini sarebbe una forzatura. Si deve scegliere: uno o l’altro”.